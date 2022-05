Confidenciales Lo que dicen abogados sobre los decretos de Rodolfo Hernández

Esta semana, Rodolfo Hernández sorprendió con siete borradores de decretos que firmaría si llega a la presidencia. Aunque algunos están sustentados en austeridad en el gasto, otros han sido objeto de reproches. Pretende decretar el estado de conmoción interior, alegando la crisis del país como consecuencia de la corrupción, pero el artículo 213 de la Constitución dice que la conmoción puede aplicarse “en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias del presidente (...)”. Es decir, el robo de los “bandidos” no aplica. La Corte Constitucional lo tumbaría tras su revisión. Ahí el ingeniero parece que se descachó, aunque de buena fe. Lo grave es que esta semana dijo que decretaría la conmoción interior para que no le pudieran tumbar sus otros decretos.