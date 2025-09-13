CONFIDENCIALES
¿Logrará el Centro Democrático elegir a 25 senadores en las elecciones del 2026? Estas son las cuentas del uribismo
SEMANA hizo las cuentas y, para que el uribismo obtenga 25 curules al Senado en 2026 y se reponga de la mala racha de 2022, tendrá que obtener 3.500.000 votos aproximadamente.
Esta semana, el Centro Democrático dejó al descubierto los planes del expresidente Álvaro Uribe si sale bien librado del fallo en segunda instancia tras su condena por peculado y fraude procesal: se lanzará al Senado en una lista cerrada, en la que ocupará el puesto 25.
El Pacto Histórico, la coalición que empujó la presidencia de Gustavo Petro, alcanzó un poco más de 2.800.000 respaldos en las urnas para lograr 20 curules. ¿Lo logrará Uribe? Su suerte judicial se definirá a finales de septiembre.