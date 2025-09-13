CONFIDENCIALES

¿Logrará el Centro Democrático elegir a 25 senadores en las elecciones del 2026? Estas son las cuentas del uribismo

SEMANA hizo las cuentas y, para que el uribismo obtenga 25 curules al Senado en 2026 y se reponga de la mala racha de 2022, tendrá que obtener 3.500.000 votos aproximadamente.

13 de septiembre de 2025, 6:33 a. m.