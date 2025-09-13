Suscribirse

CONFIDENCIALES

¿Logrará el Centro Democrático elegir a 25 senadores en las elecciones del 2026? Estas son las cuentas del uribismo

SEMANA hizo las cuentas y, para que el uribismo obtenga 25 curules al Senado en 2026 y se reponga de la mala racha de 2022, tendrá que obtener 3.500.000 votos aproximadamente.

Redacción Confidenciales
13 de septiembre de 2025, 6:33 a. m.
Alvaro Uribe votación elecciones
Alvaro Uribe. | Foto: SEMANA

Esta semana, el Centro Democrático dejó al descubierto los planes del expresidente Álvaro Uribe si sale bien librado del fallo en segunda instancia tras su condena por peculado y fraude procesal: se lanzará al Senado en una lista cerrada, en la que ocupará el puesto 25.

Contexto: “Álvaro Uribe es de los grandes colombianos que hemos tenido”

SEMANA hizo las cuentas y, para que el uribismo obtenga 25 curules al Senado en 2026 y se reponga de la mala racha de 2022, tendrá que obtener 3.500.000 votos aproximadamente.

El Pacto Histórico, la coalición que empujó la presidencia de Gustavo Petro, alcanzó un poco más de 2.800.000 respaldos en las urnas para lograr 20 curules. ¿Lo logrará Uribe? Su suerte judicial se definirá a finales de septiembre.

Alvaro Uribesenado colombiaCentro Democrático

