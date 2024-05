Margarita Rosa rompe el silencio por “corrupción” dentro del gobierno Petro y pide que “caigan todos”

Un nuevo escándalo de corrupción rodea al Gobierno nacional, luego de que Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, reveló en SEMANA los presuntos sobornos que recibió Iván Name, presidente del Senado, y Andrés Calle, presidente de la Cámara, para sacar adelante las reformas de Gustavo Petro.

“Claro que el presidente tiene responsabilidad política por haber nombrado a Olmedo. La ha asumido poniendo en el cargo a Carlos Carrillo, a quien no le va a temblar la mano para denunciar hasta a miembros del propio gobierno si es preciso. Si Gustavo Petro no llega al poder, no se hubiera destrabado la trinca en la Fiscalía”, señaló inicialmente.