Confidenciales María Fernanda Cabal le cantó la tabla a la vicepresidenta Francia Márquez por apoyo a la primera línea: “Vergüenza le debería dar”

La senadora María Fernanda Cabal, una de las opositoras férreas al gobierno del presidente Gustavo Petro, rechazó el apoyo público que la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, dio este lunes festivo (primero de mayo) a la primera línea.

En Cali, la vicepresidenta apoyó las manifestaciones para conmemorar el Día Internacional del Trabajo, fecha en la que el presidente Petro brindó un discurso desde el balcón de la Casa de Nariño para pedir a los trabajadores el respaldo para sacar adelante las reformas de su gobierno.

“Que no me da miedo decir aquí qué viva la primera línea… A estos jóvenes que les dieron bala hace dos años, los que nos decían estamos dejando el cuero en las calles y que vilmente muchos los asesinaron, a otros les sacaron los ojos, y a otros los han encarcelado. Y aquí le dice el pueblo hoy, estamos con ustedes y no nos olvidamos de ustedes”, dijo Francia Márquez, discurso que fue cuestionado por un sector de la política colombiana.

María Fernanda Cabal, por ejemplo, le respondió: “Vergüenza le debería dar a Francia Márquez, salir a gritar su apoyo a los terroristas de primera línea, autores del asesinato de tres policías, dos bebés, un ingeniero, torturas a un carpintero. Salir a defender la primera línea es aplaudir la barbarie y el terrorismo con la excusa del cambio”.