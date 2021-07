Confidenciales María Fernanda Cabal pide a la Fiscalía y al ICBF investigar la presencia de menores en la ‘primera línea’

A lo largo de los 45 días de paro, la “primera línea” se convirtió en un grupo de jóvenes radicales, algunos de los cuales insisten en bloquear vías, esconder sus rostros, generar hechos vandálicos y enfrentarse con la fuerza pública.

La “primera línea” la conforman jóvenes, estudiantes, pero hay más dudas que certezas sobre este grupo que apareció por primera vez en Colombia durante el paro y parece negado a desaparecer, mientras distintos sectores se preguntan si su financiación proviene de algún tipo de organización no establecida. Este fin de semana se reunieron en secreto con la alcaldesa Claudia López e hicieron un pliego de peticiones, mientras el presidente Iván Duque no los valida y no acepta un diálogo directo con ellos.

Mientras Claudia López los recibía en el Palacio de Liévano, la senadora uribista María Fernanda Cabal les pedía a la Fiscalía General de la Nación y el ICBF que investigara el caso del uso de menores de edad por parte de la “primera línea” en Medellín “para enseñarles tácticas contra la fuerza pública. ¿Alguna diferencia con las FARC o el ELN que usan niños como carne de cañón?”, se preguntó.

Solicitamos al @ICBFColombia y a la @FiscaliaCol que investigue este caso de uso de menores de edad por parte de Primera Línea en Medellín, para enseñarles tácticas contra la Fuerza Pública



¿Alguna diferencia con FARC o ELN que usan niños como carne de cañón? pic.twitter.com/GYH2YOucya — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) July 6, 2021

Cabal hizo la petición a la justicia tras revelar un video donde se observa a un grupo de menores de edad vestidos de civil recibiendo entrenamiento con escudos, enfrentándose entre ellos y avanzando y ganando espacio como lo hacen los hombres de la “primera línea” y el propio Esmad.

El video que mostró Cabal compara los entrenamientos de los menores en la “primera línea” y los que armó las FARC, capacitados inicialmente con gimnasia básica, palos y posteriormente armas de fuego durante la zona de distensión en San Vicente del Caguán, Caquetá. También se ve una fotografía de los adolescentes armados de la Compañía Héroes de Marquetalia, en mayo de 2013.

Las imágenes, según Cabal, son de la capital antioqueña, pero serán las autoridades las que validen la veracidad de su contenido y tomen medidas frente al tema.