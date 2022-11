Confidenciales Mario Hernández compartió revelador video de cuando Gustavo Petro no estaba de acuerdo con indultar grupos criminales

El empresario Mario Hernández publicó este lunes un video de una entrevista de Gustavo Petro con Hollman Morris hace unos años. Allí, Petro se opone a que se indulten grupos criminales. El hecho llama la atención hoy que el Gobierno Petro habla de una “paz total” que implica diálogos, por ejemplo, con exjefes de las Farc que abandonaron el proceso de paz, como Iván Márquez

“La guerrilla de ese entonces y la guerrilla de hoy que es diferente han cometido delitos de lesa humanidad que en Colombia llamamos delitos atroces, incluso hoy más que nunca cometen delitos de narcotráfico, que son delitos comunes. ¿Significa esto que deben ser indultados? No. Y la sociedad colombiana no puede permitir que entonces se perdone delitos de lesa humanidad en Colombia porque lo que está haciendo no es cerrar la guerra, lo que está abriendo son las compuertas para que nuevos y nuevos personajes en el futuro inmediato y más allá cometan delitos peores que los que actualmente se están cometiendo”, decía Petro.