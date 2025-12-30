Confidenciales

Mario Hernández hace sugestiva sugerencia a los colombianos para antes del 31, tras anuncios de Gustavo Petro: “Aprovechen”

El empresario asegura que la vida será más cara a partir de enero.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
31 de diciembre de 2025, 12:41 a. m.
Gustavo Petro y Mario Hernández.
Gustavo Petro y Mario Hernández. Foto: Presidencia / Semana

Mario Hernández ha sido una de las voces más críticas a la subida del salario mínimo y la emergencia económica de Gustavo Petro. Tras el anuncio, el empresario aseguró que “el regalo de Navidad del presidente” era que “todo será más caro a partir del 1 enero 2026″.

La reacción del empresario Mario Hernández tras conocer el monto del salario mínimo de 2026 anunciado por Petro

Hernández aseguró que “cuando el salario mínimo sube 23 % sin productividad detrás, perdemos competitividad y sube la inflación. Además, mucho está indexado al salario mínimo, así que todo se encarece. No es estar en contra de que la gente gane más; es entender que sin productividad, el efecto es el contrario”.

Ante eso, el dueño de la marca que lleva su mismo nombre, hizo una invitación a los colombianos: “¡Aprovechen hoy y mañana a comprar a precio viejo, a partir 2 de enero todo sube!”

Más de Confidenciales

Esto fue lo que le dijo el presidente Petro al reconocido empresario.

Mario Hernández hace sugestiva sugerencia a los colombianos para antes del 31, tras anuncios de Gustavo Petro: “Aprovechen”

Carlos Fernando Motoa, senador ponente del proyecto de Ley 0378 de 2025.

Carlos Fernando Motoa revela la lista de los senadores que apoyaron el inicio del debate del control político a la emergencia económica

El presidente Gustavo Petro y el exmandatario Iván Duque.

“Los caminos del populismo son bien conocidos”: Iván Duque tras aumento del salario mínimo de Petro. Habla del espejo venezolano

Sandra Forero, concejal de Bogotá

Sandra Forero revela lo que aumenta exactamente una vivienda de interés social con el nuevo salario mínimo

La acción fue interpuesta por el activista del Centro Democrático, Josias Fiesco.

Activista del Centro Democrático demandó decreto de salario mínimo de Petro ante el Consejo de Estado

Sebastián López, presidente del Concejo de Medellín; y Daniel Quintero, precandidato presidencial.

Presidente del Concejo de Medellín interpondrá incidente de desacato contra Daniel Quintero por saltarse fallo de juzgado que lo obliga a retractarse

Juan Carlos Pinzón Bueno recibe el aval del Partido Oxígeno para su candidatura a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026.

Juan Carlos Pinzón le pidió a la Procuraduría investigar a ministros por presunta participación en política en la promoción de la constituyente

El exfiscal Francisco Barbosa sigue siendo un fuerte crítico del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Francisco Barbosa advierte las consecuencias del aumento del salario mínimo por decreto de Petro: “Se despide pisoteando al país”

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, el 23 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá

“No es quitarles, es hacer un acto de justicia”: ministro Sanguino confirma que está en estudio el retiro de la prima de servicios a los congresistas

Foro Paz Electoral Viernes, 31 de octubre de 2025 Intervención especial ● Gregorio Eljach Procurador General de Colombia

La Procuraduría alerta sobre suplantación en redes sociales de Gregorio Eljach

Noticias Destacadas