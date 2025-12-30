Mario Hernández hace sugestiva sugerencia a los colombianos para antes del 31, tras anuncios de Gustavo Petro: “Aprovechen”

Mario Hernández ha sido una de las voces más críticas a la subida del salario mínimo y la emergencia económica de Gustavo Petro. Tras el anuncio, el empresario aseguró que “el regalo de Navidad del presidente” era que “todo será más caro a partir del 1 enero 2026″.

Hernández aseguró que “cuando el salario mínimo sube 23 % sin productividad detrás, perdemos competitividad y sube la inflación. Además, mucho está indexado al salario mínimo, así que todo se encarece. No es estar en contra de que la gente gane más; es entender que sin productividad, el efecto es el contrario”.

Ante eso, el dueño de la marca que lleva su mismo nombre, hizo una invitación a los colombianos: “¡Aprovechen hoy y mañana a comprar a precio viejo, a partir 2 de enero todo sube!”