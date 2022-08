Confidenciales ‘Micasa’, la sigla con la que se conocerá a partir de ahora al Ministerio de Cultura, según la ministra Patricia Ariza

En el marco de la entrega a Bogotá del informe final de la Comisión de la Verdad, por parte del padre Francisco de Roux a la alcaldesa mayor, Claudia López, la ministra Patricia Ariza, quien participó del evento, anunció que le cambiará el nombre al Ministerio de Cultura.

Según la funcionaria, la cartera que ella lidera ahora pasará a llamarse Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, con lo que se constituye la sigla Micasa.

“El Ministerio será nuestra casa”, dijo Ariza. Y añadió: “Muchas veces a mí me cerraron las puertas del Ministerio para entrar y ahora las abro para todos y para todas”:

Ahora, frente al informe final de la Comisión de la Verdad, la ministra Ariza aseguró: “Es emocionante recibir para Bogotá, nuestra ciudad, este informe y me comprometo a que sea un patrimonio de la nación. La tarea más grande que tenemos en este momento es que la verdad y la paz se coloque en el alma y el corazón de la gente. Esa es la tarea de la cultura que tenemos”.

La ministra de Cultura señaló que “la verdad es muy importante construirla desde el arte, con los artistas, porque una verdad y una paz que no se canten, no se cuenten, no se relaten, que no se representen, se retrasan”, e indicó que “el arte tiene la posibilidad de meter las verdades en el corazón de la gente porque llega a otros lugares diferentes a donde llega el discurso, la educación”.

Según Ariza, el arte “llega a los sentimientos, a los afectos”. “Me parece muy importante que esta verdad se empiece a convertir en una oralidad, en cuentos, en narrativas, en obras de teatro”, dijo.

El informe final de la Comisión de la Verdad contiene los principales hallazgos, reflexiones y conclusiones sobre los acontecimientos durante más de 50 años y un conjunto de recomendaciones para sentar las bases hacia un futuro en paz.