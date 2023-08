Miguel Ángel del Río denunciará a Agmeth Scaff ante la Corte Suprema de Justicia

“Acude al instrumento de los cobardes, al decir que un tercero le dijo algo que no puede ser probado, con el único propósito de dañar la honra y mancillar la dignidad de un ser humano, cuando él sabe que eso no es cierto y lo hace por pura cobardía”, señaló Del Río.

Esto, luego de que Escaf asegurara: “[...] Un día, intentando limar asperezas y acercarme, Nicolás (Petro) me hizo la siguiente pregunta: ‘¿Cuánto tienes para poner tú para la campaña? Porque Miguel Ángel ofreció 500 millones’”.

“¡Eso es una locura, por Dios!, yo nunca he hecho política. Por fortuna impusieron al representante Agmeth Escaf, porque eso que dice Nicolás Petro sí es cierto, que lo impusieron, porque a él nadie lo quería, porque nunca hizo campaña, porque nunca trabajó con la gente. Esa es la realidad”.

Teniendo en cuenta lo dicho por el representante Escaf, Del Río no guardó silencio y ambos se terminaron ‘sacando chispas’ en Twitter.

Asimismo, el abogado manifestó que “las bases del Pacto, la gente humilde, los hombres, las mujeres, me dieron su respaldo para ser la cabeza de lista a la Cámara de Representantes, y esa era la gran molestia”.

“De hecho, yo salí con muchísimas cicatrices de la campaña presidencial y con el Pacto Histórico. Y en un comunicado muy largo que hice, establecí por qué me iba del Pacto, y la única razón era porque habían impuesto a este señor (Escaf), que no tenía ninguna relación con las bases, que tenía una historia de cercanía con la familia Char ”, agregó.

“Esa era la gran molestia que tenía el Pacto en el departamento del Atlántico, por eso me sacaron, -por fortuna- y digo por fortuna, porque la política no es otra cosa que el ejercicio de máscaras ”, concluyó.

Ante la situación, Escaf indicó en su cuenta de Twitter: “Cuando la única defensa es el ataque ‘ad hominem’, sospechen. Quien ataca al mensajero, no al mensaje, carece de argumentos. No le queda de otra que optar por el insulto y la patanería para seguir distrayendo incautos y aparentar ser lo que no es. Puro lobo disfrazado de oveja”.