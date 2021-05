Confidenciales Minga Indígena se une al paro nacional para rechazar la reforma tributaria

El Consejo Regional Indígena de Cauca (Cric) anunció este viernes 30 de abril en la tarde su participación en el paro nacional que inició el 28 de abril para rechazar el proyecto de reforma tributaria de la administración Duque.

“Hoy 30 de abril, desde el territorio Sa’th Tama Kiwe, las 127 autoridades del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Nacional deciden continuar y fortalecer el ejercicio de la Minga como apoyo al paro nacional: ‘desde hoy se activa la minga hacia afuera’, manifestó la Consejería Mayor del CRIC. Se activan entonces todos los mecanismos de resistencia en las comunidades del Cauca y Colombia”, se lee en el comunicado.

El movimiento indígena asegura que una vez más demostraría que no está de acuerdo con las políticas de “exterminio físico y cultural” del Gobierno y señaló que invita a las comunidades indígenas del Cauca a unirse a la gran Minga Nacional. Además, dice que “el no retiro de la reforma tributaria y la arrogancia del Gobierno Nacional” conllevan a que el movimiento estará presente en diferentes puntos y que no hay derecho a la represión.

Según el consejero mayor del Cric, que declaró para El Tiempo, no van a permitir que los “vándalos” dañen el ejercicio de la manifestación pacífica y aseguró que la Minga llegaría a Bogotá.