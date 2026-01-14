CONFIDENCIALES

MinTrabajo, Antonio Sanguino, tilda de “opositor político de extrema derecha” a dirigente gremial: “Egoísmo para nada inteligente”

El ministro trata en malos términos a quienes critican el aumento del mínimo.

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 3:26 p. m.
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, llama a los trabajadores a defender el "salario vital".
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, arremetió contra el presidente de Fenalco, Jaime Humberto Cabal. El gremio presentó una demanda ante el Consejo de Estado en la que pide “corregir el exabrupto del desorbitado incremento del mínimo”.

“El Gobierno ignoró la ley, sustituyó los criterios obligatorios; inflación, productividad, PIB y participación salarial; por la noción subjetiva de “salario vital”, sin respaldo jurídico ni técnico, y además desconoció la autoridad del DANE como ente responsable del IPC. Tampoco explica de manera seria cómo se pasó de fundamentos que daban para un ajuste del 6,21% a un incremento del 23,7%.Es una medida sin soporte técnico, que genera daño irreversible, más inflación, más informalidad, pérdidas de miles de empleos quiebra de innumerables MiPymes, debilitamiento del aparato productivo y caos de las finanzas públicas", aseguró Cabal.

Ante esos argumentos, el ministro de Trabajo decidió no contestar en los mismos términos sino con agravios personales. “¡Finjamos sorpresa!. El opositor político de extrema derecha disfrazado de vocero gremial busca tumbar el salario vital, que en virtud de la demanda agregada de más de $800 mil millones al mes y $9,6 billones al año que genera en los trabajadores, a quien más beneficia es a los comerciantes que dice representar. Una expresión de egoísmo para nada inteligente. La movilización de los trabajadores y el pueblo defenderán la conquista del Salario Vital!“, escribió en X.

Salario mínimo: Consejo de Estado admitió primera demanda contra el decreto firmado por el presidente Petro

