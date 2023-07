Confidenciales “Ni tragar entero ni oponerse por principio”: Humberto de la Calle rechaza propuesta de oposición de Germán Vargas Lleras

En medio de su gira por las regiones de Colombia, Germán Vargas Lleras ha hecho algunos anuncios que han llamado la atención de centenares de personas y los mismos políticos. Incluso, no se limitó únicamente a hacer los anuncios, sino que ha hablado con algunos políticos sobre la posibilidad de formar una nueva coalición que le haga frente a las reformas del Gobierno de Gustavo Petro.

De acuerdo con Antonio Zabaraín presidente de Cambio Radical, y partido en el que milita Vargas Lleras, la intención del político no es ser un palo en la rueda del Gobierno nacional, “sino hacerle entender al Gobierno que hay unas reformas que hay que consensuar, colocarlas en blanco y negro y que no atenten contra los intereses de la gente. La de salud, por ejemplo, es regresiva, y podemos terminar con un Seguro Social. No hay derecho que un sistema de salud que funciona muy bien se vaya a destruir totalmente. El propósito es construir sobre lo construido”.

En los últimos días, algunos políticos respondieron el llamado de Vargas mencionando si se unirían o no a su causa. Recientemente, lo hizo Humberto de la Calle, quien a través de su cuenta de Twitter hizo pública su decisión.

“No comparto el llamado de Germán Vargas para formar bloque opositor. He sido y seré independiente. Ni tragar entero ni oponerse por principio. Es lo que hago en el Congreso. Apoyo reformas y cambio pero con reflexión constructiva. No ceguera ideológica”, escribió en su trino.

Por otro lado, la directora del partido de La U, Dilian Francisca Toro, ya respondió al llamado que le hizo el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y dijo que en los próximos días llevará la propuesta a la bancada y a las bases de su partido.

“Una coalición en la que nos escuchemos todos, pensada en los ciudadanos, es en lo que debemos trabajar. La independencia, para aprobar lo que es necesario y para negar lo que perjudique al ciudadano, es el mejor camino para defender el interés nacional”, expresó.