El senador de Cambio Radical habló con SEMANA y entregó detalles del trasfondo de la solicitud del ex vicepresidente Gemrán Vargas.

“Llamado de Vargas Lleras a una nueva coalición no es para sabotear reformas de Petro, sino evitar que sean impuestas e ideologizadas”: Antonio Zabaraín

El senador de Cambio Radical, Antonio Zabaraín, estuvo presente en Barranquilla este jueves -29 de julio- cuando el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras le hizo un llamado a los partidos políticos tradicionales para conformar una nueva coalición que blinde el articulado de las reformas del Gobierno de Gustavo Petro que se estudiarán nuevamente después del 20 de julio en el Congreso.

Él le contó a SEMANA algunos detalles del pronunciamiento de Vargas Lleras, en medio de su reunión regional en la capital del Atlántico.

“Dijo que había recibido una llamada del expresidente César Gaviria para hablar sobre temas de la vida nacional, entre ellos, abordaron la situación actual del país, las reformas, el decrecimiento, la recesión, entre otros. Coincidieron en que debían hacer un equipo al cual van a invitar al Partido Conservador y La U para, en primera instancia, lograr unos acuerdos que le permitan a esos partidos, hoy independientes, con los dos de oposición -Cambio Radical y Centro Democrático- reorganizar la coalición del Congreso”, detalló Zabaraín.

El senador fue más allá y dijo que el propósito de Germán Vargas no es ser un palo en la rueda del Gobierno nacional, “sino hacerle entender al Gobierno que hay unas reformas que hay que consensuar, colocarlas en blanco y negro y que no atenten contra los intereses de la gente. La de salud, por ejemplo, es regresiva, y podemos terminar con un Seguro Social. No hay derecho que un sistema de salud que funciona muy bien se vaya a destruir totalmente. El propósito es construir sobre lo construir”, manifestó.

La reforma laboral y la pensional también han sido objeto de críticas por parte de Cambio Radical, explicó Zabaraín.

Y reiteró que el propósito “no es atravesarse a las reformas de Petro, es tener herramientas que nos permitan concertar esas reformas con el Gobierno. Y que el Gobierno no imponga su voluntad, son unas reformas que son ideologizadas, se necesitan reformas que de verdad beneficien a Colombia”.

Reconoció que las reformas se necesitan. “Todos los países evolucionan y hay que hacer reformas, pero no de ese talante o de ese calibre. Hay que tener las herramientas para poder decirle al Gobierno que lo haremos, pero no como ellos dicen. Hay que concertar, no se buscan reformas impuestas por capricho o ideología, sino que vayan en beneficio de los colombianos”.

Y remató: “no es sabotear, es concertar reformas”.

Antonio Zabaraín estima que tal y como están redactadas las reformas podrían caerse en la Corte Constitucional. “Todas deberían ser estatutarias, cambian el modelo económico y para cambiarlo hay que reformar primero la Constitución. No pasarían el filtro de constitucionalidad”, expresó.

La directora de La U, Dilian Francisca Toro, ya respondió al llamado que le hizo el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y dijo que en los próximos días llevará la propuesta a la bancada y a las bases de su partido.

“Una coalición en la que nos escuchemos todos, pensada en los ciudadanos es en lo que debemos trabajar. La independencia para aprobar lo que es necesario y para negar lo que perjudique al ciudadano, es el mejor camino para defender el interés nacional”, expresó.