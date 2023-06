Confidenciales No hay espacio para tanto carro: Por cementerio de carros viejos en parqueadero del Congreso, algunos legisladores fueron multados

Confidenciales No hay espacio para tanto carro: Por cementerio de carros viejos en parqueadero del Congreso, algunos legisladores fueron multados

El parqueadero del Congreso se convirtió en un cementerio de carros viejos que están abandonados y ocupando espacio, por lo que las camionetas de los congresistas no tienen dónde parquear y deben quedarse en la calle. En total son 48 y nadie da razón sobre esos carros viejos.

Por esa razón, el senador Jota Pe Hernández, alertó a sus compañeros que la Policía de Tránsito había llegado para poner comparendos a los esquemas que no pudieron ingresar al parqueadero por falta de espacio y tuvieron que parquear en zonas cercanas.

El congresista de la Alianza Verde pidió prestarle atención a este tema ya que es increíble que el Congreso cuente con parqueadero, pero no se pueda usar porque hay más de 48 carros abandonados desde hace meses en el lugar.

Aunque es extraño que haya llegado la Policía de Tránsito a ese lugar, ya que hace parte de la edificación del Congreso de la República, lo cierto es que están en su derecho porque las camionetas están mal parqueadas y para eso se construyó un parqueadero, que hoy parece un cementerio de carros viejos.

Por ahora, no se conoce la cifra exacta de cuántos carros fueron multados, pero seguramente el comparendo se impondrá a los conductores que en su gran mayoría pertenecen a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Es la primera vez que unidades de tránsito llegan a los alrededores del Congreso de la República para imponer comparendos por lo que el presidente del Congreso, Alexander López, anunció que hablará con las autoridades para explicar la situación.

Lo cierto es que la alerta que puso el senador Jota Pe Hernández recordó el tema de los carros abandonados en el Legislativo de los que nadie da respuesta y sencillamente están pudriéndose en los sótanos del Congreso.

Como si esto fuera poco, el parqueadero del Congreso se ha convertido hasta en el lugar preferido para dejar carros estrellados de los que no se tiene reporte sobre lo sucedido, pero fueron dejados en ese lugar.

Este asunto de los carros abandonados ha venido creciendo con los años ya que el Senado y la Cámara tuvieron carros propios que, con el paso del tiempo, se convirtieron en un dolor de cabeza por lo viejos y porque no pueden venderlos. Cuando se sacan en subasta, no hay interesados y no se pueden ofertar de manera individual.

Además, como la mayoría de los carros tiene blindaje y está a nombre de alguna de las dos corporaciones, hay que hacer un proceso de desblindaje que haría perder el poco valor con el que cuentan dichos vehículos.

Las direcciones administrativas han pedido ayuda para poder solucionar este lío, pero no se ve una solución a la vista y ahora el problema se agrava con la decisión de las autoridades de tránsito de cumplir con su labor.

Se espera que después de las advertencias lanzadas por el senador Jota Pe Hernández, haya alguna solución de fondo para este asunto que tiene desesperados a los policías, los escoltas y los funcionarios del Congreso que no saben dónde más acomodar carros porque el parqueadero del Congreso se convirtió en un cementerio.