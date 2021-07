Confidenciales “No más bloqueos”: Gustavo Petro anuncia que no bloqueará a nadie en su cuenta de Twitter

A través de Twitter, el senador y aspirante a la Presidencia Gustavo Petro anunció que a partir ahora en su cuenta no habrá más usuarios bloqueados. El anuncio lo hizo el congresista con un mensaje que dice: “¡No más bloqueos!”, que acompañó con el hashtag #PetroNoBloquea.

Tras el anuncio de Petro se han dado opiniones divididas entre sus seguidores. Mientras algunos celebran que no bloqueará a nadie, otros consideran que sí debería hacerlo por “paz mental”.

“Escuchar la diferencia a partir del respeto y el dialogo, es construir un país incluyente (...) Por paz mental debería hacerlo (...) El silenciar cuentas creo que es lo mejor que le pudo pasar a esta red (...) Como siempre engañando a sus electores (...) Ojalá su trino también aplique para las calles”, comentaron algunos de los seguidores de Petro tras su anuncio.

Este lunes, la senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, se retractó de unos señalamientos hechos en contra del senador Petro.

“En relación al trino del 1/05/21 de 8:40 p.m., en que hago referencia a la situación de protestas y caos en el país, debo retractarme que no me consta que Petro para este propósito tenga relación con Maduro o colectivos chavistas o que ello haga parte de su proyecto político”, escribió Guerra en su cuenta en Twitter.

Así mismo, la congresista aseguró: “El 5/5/21 compartí un video en inglés que se refiere a la situación de orden público del país. En ese video se menciona a Petro y su relación con actos de vandalismo y terrorismo. Rectifico que la información allí contenida no me consta y no compromete mi posición personal”.

Posteriormente, el senador Petro se manifestó a raíz de la retractación de María del Rosario Guerra: “Acepto la retractación y rectificación de la senadora Maria del Rosario Guerra del Centro Democrático acerca de sus trinos donde me responsabilizaba de relacionarme con Maduro para agenciar violencia y vandalismo en la movilización social. No eran ciertas sus afirmaciones”.