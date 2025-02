Papá Pitufo: el silencio ‘coordinado’ de los principales protagonistas del escándalo

Tan pronto se conoció el escándalo de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, y los 500 millones de pesos que, al parecer, donó a la campaña de Gustavo Petro, el silencio entre algunos protagonistas ha sido total. El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, expidió un comunicado que dejó más preguntas que respuestas y no aceptó entrevistas. El propio Papá Pitufo, quien había prometido hablar desde una cárcel de Portugal, optó por guardar silencio. Igualmente, ocurrió con su abogado, Gonzalo Boye, quien le dijo a SEMANA: “Por ahora no haremos declaraciones”. En el grupo de los que decidieron callar también está el polémico catalán Xavier Vendrell, quien recibió los 500 millones de pesos y, supuestamente, los devolvió por orden de Petro. El video que prueba esa devolución sigue siendo un misterio. La opinión pública no lo conoce.