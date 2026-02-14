CONFIDENCIALES

¿Persecución contra el coronel Jorge Alexander Mora?

Hay preocupación por la seguridad del oficial y de su familia.

Redacción Confidenciales
14 de febrero de 2026, 1:24 a. m.
Coronel Jorge Alexander Mora Cortés.
Coronel Jorge Alexander Mora Cortés. Foto: A.P.I

El teniente coronel Jorge Alexander Mora es el cerebro detrás de múltiples investigaciones contra organizaciones criminales y sonados casos de corrupción en Colombia, como el desfalco a la UNGRD. Él fue enviado a una comisión de estudios a Estados Unidos. Sorpresivamente, la Presidencia tomó la decisión de suspender esa condición y ordenar su traslado a Bogotá.

Corrupción en la UNGRD: Víctimas le piden a la Fiscalía explicaciones sobre la investigación contra Jaime Ramírez Cobo

El acto administrativo no reveló las razones, por lo que se configuraría una “motivación secreta”, que vulneraría el derecho fundamental del oficial al debido proceso y a la defensa técnica, según expertos en la materia. Dentro de la institución se menciona que, posiblemente, se estaría frente a un caso de persecución por el papel del coronel Mora en las investigaciones de corrupción que salpican al Ejecutivo. Hay preocupación por la seguridad del oficial y de su familia.

