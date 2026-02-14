¿Persecución contra el coronel Jorge Alexander Mora?

El teniente coronel Jorge Alexander Mora es el cerebro detrás de múltiples investigaciones contra organizaciones criminales y sonados casos de corrupción en Colombia, como el desfalco a la UNGRD. Él fue enviado a una comisión de estudios a Estados Unidos. Sorpresivamente, la Presidencia tomó la decisión de suspender esa condición y ordenar su traslado a Bogotá.
El acto administrativo no reveló las razones, por lo que se configuraría una “motivación secreta”, que vulneraría el derecho fundamental del oficial al debido proceso y a la defensa técnica, según expertos en la materia. Dentro de la institución se menciona que, posiblemente, se estaría frente a un caso de persecución por el papel del coronel Mora en las investigaciones de corrupción que salpican al Ejecutivo. Hay preocupación por la seguridad del oficial y de su familia.