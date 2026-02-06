Judicial

Corrupción en la UNGRD: Víctimas le piden a la Fiscalía explicaciones sobre la investigación contra Jaime Ramírez Cobo

El exasesor de la Presidencia ha sido mencionado varias veces en medio de este escándalo de corrupción.

Redacción Semana
6 de febrero de 2026, 5:28 p. m.
Jaime Ramírez Cobo Enlace fue señalado de ser el "enlace" del Gobierno y el Congreso para el direccionamiento de contratos en la UNGRD.
En una carta enviada a la fiscal General, Luz Adriana Camargo, y las fiscales delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, la Red de Veedurías Ciudadanas pidió explicaciones sobre la investigación contra el exasesor de la Presidencia, Jaime Ramírez Cobo, quien ha sido mencionado varias veces en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En la misma se cita un derecho de petición enviado para conocer los avances de la investigación contra Ramírez Cobo, quien habría sido el enlace entre el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) con el Ministerio de Hacienda y el Congreso de la República.

En desarrollo...

