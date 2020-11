Confidenciales Petro da RT a video en el que llaman a Claudia López “asesina”

Este lunes en la noche, en el centro de la ciudad, en la 19 con 4, decenas de personas se reunieron para hacerle un homenaje a Dilan Cruz, el joven que murió por un disparo de la Policía en medio de las marchas de noviembre pasado. La alcaldesa Claudia López fue a esa conmemoración, pero tuvo que retirarse luego de que decenas de quienes estaban allí comenzaron a insultarla. El video se volvió viral inmediatamente. Gustavo Petro fue una de las miles de personas que lo compartió. En las imágenes se ve cómo el grupo le grita a López “asesina” “asesina”. Cuando el joven fue víctima de este hecho violento de la Policía, López no era alcaldesa de la ciudad. Por lo tanto, muchos en redes han criticado que el líder de la oposición difunda ese mensaje. A pesar de que estén en orillas distintas de la política, en estos tiempos un RT se entiende como una forma de compartir un mensaje con el que se está de acuerdo. El lunes, la familia de Dilan Cruz había compartido un tiempo con la alcaldesa en el Palacio de Liévano. “Hoy estuvieron en la Alcaldía la madre y hermanas de Dilan Cruz, a quienes he apoyado en su justo reclamo de verdad y justicia. Me invitaron al evento en que le rendían memoria y las acompañé con afecto y respeto. “Dilan no murió, Dilan está aquí símbolo de lucha de nuestro país”, escribió la alcaldesa en Twitter.