“Petro está convencido de que los colombianos somos analfabetas”: Ingrid Betancourt

La excandidata presidencial aseguró que el primer mandatario no respeta a las víctimas, tras sus polémicas declaraciones en Manaos.

Redacción Semana
14 de septiembre de 2025, 12:19 a. m.
Betancourt respondió contundentemente a las declaraciones del presidente Petro sobre un supuesto complot para derrocar su gobierno.
| Foto: Foto1: presidencia Foto2: Alexandra Ruiz Poveda

El presidente Gustavo Petro hizo unas declaraciones que sorprendieron e indignaron. Las hizo en medio de la ‘Ceremonia de inauguración del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía’, en Manaos (Brasil), en la que estuvo Luiz Inácio Lula da Silva.

Contexto: “A esto nos ha llevado la paz total de Petro”: indignación del gobernador de Antioquia por honores a presunto autor de masacre contra policías

Según el primer mandatario, :“Lo ilícito se acaba quitando la letra i. Y se vuelve lícito. Luego, todo consiste en quitar la letra i de la palabra ilícito a las buenas o a las malas y salvar la Amazonía, porque si salvamos la Amazonía, salvamos la humanidad, la vida, y la vida es primero aquí y en cualquier lugar, siempre. La vida es primero”.

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt aseguró: “Petro está convencido que los colombianos somos analfabetas. Qué falta de respeto con todas las víctimas de los violentos decir que quitando una “i” dejan de ser criminales"

