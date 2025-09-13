CONFIDENCIALES
“Petro está convencido de que los colombianos somos analfabetas”: Ingrid Betancourt
La excandidata presidencial aseguró que el primer mandatario no respeta a las víctimas, tras sus polémicas declaraciones en Manaos.
El presidente Gustavo Petro hizo unas declaraciones que sorprendieron e indignaron. Las hizo en medio de la ‘Ceremonia de inauguración del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía’, en Manaos (Brasil), en la que estuvo Luiz Inácio Lula da Silva.
Según el primer mandatario, :“Lo ilícito se acaba quitando la letra i. Y se vuelve lícito. Luego, todo consiste en quitar la letra i de la palabra ilícito a las buenas o a las malas y salvar la Amazonía, porque si salvamos la Amazonía, salvamos la humanidad, la vida, y la vida es primero aquí y en cualquier lugar, siempre. La vida es primero”.
Petro está convencido que los colombianos somos analfabetas. Qué falta de respeto con todas las víctimas de los violentos decir que quitando una “i” dejan de ser criminales.— Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) September 13, 2025
pic.twitter.com/dfSTvIuO6q
La excandidata presidencial Ingrid Betancourt aseguró: “Petro está convencido que los colombianos somos analfabetas. Qué falta de respeto con todas las víctimas de los violentos decir que quitando una “i” dejan de ser criminales"