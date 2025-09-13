“A esto nos ha llevado la paz total de Petro”, indignación del gobernador de Antioquia por honores a presunto autor de masacre contra policías

A escasas dos semanas de la masacre de 13 policías en el municipio de Amalfi-Antioquia, tras un ataque de las disidencias de las Farc contra los uniformados, se registró un hecho que despertó la indignación del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

El mandatario manifestó su desconcierto frente a una caravana de vehículos que escoltaban el féretro de alias Guillermino, presunto autor de la masacre contra los integrantes de la policía, quien fuera abatido en una operación militar hace un par de días.

Bandera que cubre el ataúd de alias Guillermino | Foto: Redes sociales / X

El ataúd, además de escoltado, iba envuelto en la bandera de Colombia a la que le fue sellado el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias Farc-Ep. El símbolo patrio con el que fue cubierto el féretro también tiene el mapa de esta nación y en su interior están las iniciales de este grupo al margen de la ley. Sonidos de pitos se escuchaban en el recorrido.

Ante ello, Rendón expresó su reclamo: “A esto nos ha llevado la paz total de Petro”.

Acto seguido, hizo la siguiente reflexión: “Cuando los asesinos de Policías son paseados como héroes, algo está mal en la sociedad”.