Petro se retracta por declaraciones contra personero de Ocaña: “No hay elemento que permita asociarlo con apoyo a la insurgencia”

En medio del Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro leyó una retractación en la que aseguraba que no tenía argumentos ni fundamente para señalar al personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, de apoyar a la insurgencia o grupos armados ilegales.

Foto referencial de la vía Ocaña, en Norte de Santander. Foto: Ejército Nacional

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“En consecuencia, retiro de manera clara e inequívoca cualquier señalamiento e implicación en ese sentido. El señor Bohórquez ha actuado en el marco de sus funciones constitucionales como servidor público. Este gobierno respeta y valora la labor de los personeros municipales”, leyó Petro.

Pese a la retractación que realizó Petro, en cumplimiento de orden del Consejo de Estado, advirtió que eso no quería decir que en Ocaña “no haya una acción ofensiva del ELN con un estilo de actuación que debemos delimitar. Han aparecido bombas tiradas desde un avión muy en la frontera con Ecuador”.