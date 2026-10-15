El expresidente Gustavo Petro compartió la tarde del miércoles, 14 de octubre, un mensaje dirigido al jefe de Estado, Abelardo De La Espriella.

Petro publicó la imagen de una de las marchas y, junto a la instantánea, un mensaje: “Si Abelardo es inteligente, ya sabe qué pasará si no reacciona”.

“Si hay que protestar contra alguien, es contra Gustavo Petro”: senador Esteban Quintero

Transcurrió un día y Ángela Benedetti, hermana del exministro petrista Armando Benedetti, le salió al paso a lo dicho por el expresidente.

“Amenazas y más amenazas. Petro será recordado como el presidente de la indecencia y la insensatez. Ojalá los colombianos pronto nos podamos sentir orgullosos no solo de nuestro país, sino de nuestros políticos”, dijo puntualmente Ángela Benedetti en X.