“Si hay que protestar contra alguien, es contra Gustavo Petro”: senador Esteban Quintero

La oposición al Gobierno De La Espriella convocó a unas marchas el pasado 14 de octubre, que fueron lideradas por el expresidente Gustavo Petro.
Desde algunos sectores criticaron que se haya hecho esta convocatoria, dado que el mandatario apenas cumple dos meses de Gobierno y cada vez se conocen más escándalos de supuesta corrupción en la administración Petro.
El senador Esteban Quintero, del Centro Democrático, criticó a quienes se manifestaron y dijo que deberían hacerlo contra el exmandatario.
“Es el colmo del descaro, Gustavo Petro, que no hizo nada por Colombia, ahora convoca a unas marchas en contra de nuestro presidente Abelardo De La Espriella. Si hay que protestar contra alguien, es contra Gustavo Petro y sus políticas nefastas”, dijo Quintero.
El senador expresó que es contradictorio que Petro convoque a estas movilizaciones porque considera que afectó sectores como salud, deporte, Fuerza Pública, entre otros.
“Los colombianos no podemos seguir siendo rehenes de quienes siempre han incendiado el país”, dijo Quintero.