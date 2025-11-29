CONFIDENCIALES

Pico y placa regional: la tormenta que desató el alcalde Carlos Fernando Galán

La propuesta de endurecer el pico y placa para vehículos de otros municipios desató un choque entre Bogotá y Cundinamarca.

29 de noviembre de 2025, 5:01 a. m.