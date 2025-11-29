Suscribirse

CONFIDENCIALES

Pico y placa regional: la tormenta que desató el alcalde Carlos Fernando Galán

La propuesta de endurecer el pico y placa para vehículos de otros municipios desató un choque entre Bogotá y Cundinamarca.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
29 de noviembre de 2025, 5:01 a. m.
Carlos Galán Alcalde de Bogotá
La medida anunciada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, generó discusiones regionales. | Foto: colprensa

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, desató una tormenta regional cuando anunció que impondría en 2026 pico y placa dos sábados al mes para los carros matriculados por fuera de la capital y que, además, les subiría en un 50 por ciento el precio en el pago del pico y placa solidario. Aunque parecía muy firme en la determinación, poco a poco le ha tocado recular y aceptar el llamado de los alcaldes de la región y del gobernador de Cundinamarca para que piense el alcance de su medida.

El anuncio de Galán no le cayó bien al gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey, quien aseguró que rompía la integración regional y que los cundinamarqueses no venían a Bogotá por gusto, sino porque tenían una necesidad que solventar. Los anuncios dejaron ver las viejas rencillas que existen entre los mandatarios desde que Galán era senador, y Rey, alcalde municipal.

Contexto: La dura respuesta del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, al alcalde Galán por medida de pico y placa: “no compartimos este tipo de medidas”

La situación es tan tensa que el personero distrital, Andrés Castro, intervino y llamó a las mesas de diálogo entre todos los personeros del departamento para que llamen a la calma, contengan medidas apresuradas y lleven a los mandatarios a los espacios de conversación. Aunque todos dijeron que se sentarían a hablar, todavía no hay fecha.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “En Colombia sí hay futuro”: José Manuel Acevedo presenta su libro ‘El país en sus manos’, un texto lleno de historias de liderazgo, talento y resiliencia

2. Lío de tierras: destapan presuntas irregularidades en la adquisición de predios en el Gobierno Petro

3. Inteligencia artificial predice el marcador de Medellín vs. América de Cali: sonríen Atlético Nacional y Junior

4. Pablo Repetto asoma con lista de refuerzos en mano: revelan pedido que le hizo a Santa Fe

5. Walter Mercado advierte a los 12 signos del zodiaco: fuertes cambios para el fin de semana

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Carlos Fernando GalánBogotáVíasPico y placa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.