CONFIDENCIALES
Pico y placa regional: la tormenta que desató el alcalde Carlos Fernando Galán
La propuesta de endurecer el pico y placa para vehículos de otros municipios desató un choque entre Bogotá y Cundinamarca.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, desató una tormenta regional cuando anunció que impondría en 2026 pico y placa dos sábados al mes para los carros matriculados por fuera de la capital y que, además, les subiría en un 50 por ciento el precio en el pago del pico y placa solidario. Aunque parecía muy firme en la determinación, poco a poco le ha tocado recular y aceptar el llamado de los alcaldes de la región y del gobernador de Cundinamarca para que piense el alcance de su medida.
El anuncio de Galán no le cayó bien al gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey, quien aseguró que rompía la integración regional y que los cundinamarqueses no venían a Bogotá por gusto, sino porque tenían una necesidad que solventar. Los anuncios dejaron ver las viejas rencillas que existen entre los mandatarios desde que Galán era senador, y Rey, alcalde municipal.
La situación es tan tensa que el personero distrital, Andrés Castro, intervino y llamó a las mesas de diálogo entre todos los personeros del departamento para que llamen a la calma, contengan medidas apresuradas y lleven a los mandatarios a los espacios de conversación. Aunque todos dijeron que se sentarían a hablar, todavía no hay fecha.