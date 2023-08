Polémica en Villavicencio: candidata asegura que fue avalada por la U, pero la colectividad la desmintió

Sin embargo, como la dirección nacional de la colectividad había dicho que no tendrían candidato en esa ciudad, se hicieron consultas en la Registraduría y se evidenció que no se hizo la inscripción con el coaval de la U.

Por esa razón, Jorge Luis Jaraba secretario general de la U, tuvo que sacar otro comunicado aclarando que dicha información no era cierta y que la colectividad no había entregado aval para Villavicencio. Además, se informa que los militantes quedaron en libertad de apoyar a cualquiera de los 15 aspirantes, pero que pueden hacerlo de manera personal y no utilizando el nombre de la colectividad.