“¿Por qué cambió su versión?”, el reclamo del representante Hernán Cadavid a Mancuso quien asegura que Uribe sí sabía de la masacre de El Aro

Ante la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de aceptar e l sometimiento de Salvatore Mancuso como sujeto incorporado a la Fuerza Pública entre los años 1989 y 2004, las reacciones de distintos políticos no se han hecho esperar por parte de la oposición.

“Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno. Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe, Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba, me llevó a reunirme a la finca de Uribe, el gobernador Uribe para aquel momento, y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación de El Aro”, dijo Mancuso ante la JEP sobre la masacre ocurrida en 1997.