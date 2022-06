Confidenciales ¿Por qué el presidente Duque entregó a Jorge Barón un premio Guinness Records?

En una emotiva ceremonia en la Casa de Nariño, el presiente de la República, Iván Duque, le hizo entrega oficial a Jorge Barón el premio Guinness Records.

El galardón obedeció a su destacada carrera como presentador de televisión, especialmente en programas musicales, en los cueles a lo largo de su trayectoria en el espectáculo pasaron los más importantes artistas a nivel mundial.

“Miro en retrospectiva mi existencia y solo siento en medio del diario vivir desde el fragor de la juventud el equilibrio de la madurez y el sosiego que acompaña las edades más adultas ha ido tomando forma mi proyecto de vida personal moldeado con disciplina y sacrificio”, dijo Jorge Barón al recibir la distinción.

Celebramos la entrega del certificado otorgado por Guinness World Records @GWR a @jorgebarontv, quien con 52 años y 299 días y su programa El Show de las Estrellas, estableció el récord del presentador de programas musicales de televisión con mayor trayectoria en el mundo. pic.twitter.com/UxBA2GhNcG — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 22, 2022

A su turno, el mandatario Duque destacó la brillante carrera de Jorge Barón: “53 años continuos presentando, dirigiendo, un programa como el Show de las Estrellas, quizá es la más grande exaltación de lo que es la laboriosidad y lo que es estar dispuesto semanalmente, periódicamente abrirle las puertas del éxito a tantos talentos”.

Un premio a toda una vida

El que no conozca a Jorge Barón o comunmente conocido como Jorge Barón ‘televisión’, no ha nacido en Colombia. O cómo no recordar aquel famoso ‘Show de las Estrellas’ su programa original y el que lo catapulto, visitando 715 municipios, recorrido 586.101 kilómetros y entretenido a más de 9′180.000 personas.

Cabe resaltar que también es uno de los protagonistas en año nuevo para la mayoría de hogares colombianos. Ese programa nacional, hace un especial todos los años, hasta el día de hoy, para presentar algunos artistas musicales, hacer el conteo regresivo de fin de año y anunciar el año que está por venir. Además, es imposible omitir “la patadita de la buena suerte” como lema clave de Barón para presentar a sus artistas.

Para este homenaje, se dispuso el salón Gobelinos de la Casa de Nariño con presencia del presidente Iván Duque, donde se le entregó el certificado oficial al empresario y presentador, con un título de Guinness World Records que lo destaca de manera oficial y mundialmente como “el presentador de programas musicales de televisión con mayor trayectoria en el mundo”.