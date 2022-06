El merecido título de Guinness World Records para Jorge Barón por su exitosa trayectoria profesional

El que no conozca a Jorge Barón o comunmente conocido como Jorge Barón ‘televisión’, no ha nacido en Colombia. O cómo no recordar aquel famoso ‘Show de las estrellas’ su programa original, que ha visitado 715 municipios, recorrido 586.101 kilómetros y entretenido a más de 9′180.000 personas.

Cabe resaltar que también es uno de los protagonistas en año nuevo para la mayoría de hogares colombianos. Dicho programa nacional, hace un especial todos los años, hasta el día de hoy, para presentar algunos artistas musicales, hacer el conteo regresivo de fin de año y anunciar el año que está por venir. Además, es imposible omitir “la patadita de la buena suerte” como lema clave de Barón para presentar a sus artistas.

Ahora bien, con 73 años y 299 días cumplidos el pasado 19 de marzo de 2022, Jorge Barón estableció el récord mundial del presentador de programas musicales de televisión con mayor trayectoria en el mundo gracias a dicha producción.

Para este homenaje, se dispuso el salón Gobelinos de la Casa de Nariño con presencia del presidente Iván Duque, donde se le entregó el certificado oficial al empresario y presentador, con un título de Guinness World Records que lo acredita oficial y mundialmente como “el presentador de programas musicales de televisión con mayor trayectoria en el mundo”.

Jorge barón, seguirá visitando los lugares más remotos de Colombia donde continuará contagiando a la gente con su optimismo - Foto: Juan Carlos Sierra

“Como adjudicadora exalto el trabajo realizado por Jorge Barón durante los 52 años y 299 días como presentador del programa ‘El Show de las estrellas’, espacio televisivo que se ha encargado de llevar a todos los rincones de la sociedad una oportunidad de compartir tiempo en familia, con alegría, enalteciendo la cultura de cada época, siempre aportando diversidad y con la pasión que finalmente perdurará durante mucho tiempo en el recuerdo de cada televidente. Con mucho entusiasmo les decimos que son ‘Officially Amazing’, Oficialmente Asombrosos y es un enorme placer darle la bienvenida oficial a nuestra enorme familia Guinness World Records”, indicó Natalia Ramírez, adjudicadora oficial de Guinness World Records.

Durante 53 años, Guinness aseguró que Jorge Barón “ha llevado alegría a millones de colombianos, quienes a través de sus programas se contagian del optimismo y el entusiasmo que siempre transmite nacionalmente”.

Con mucho orgullo, esta conquista representa un trabajo intenso, colmado de amor hacia una nación que en medio de crisis y dificultades se llenó de optimismo y alegría al ritmo de la música presentada por el Señor Jorge, según cita la página oficial de Guiness World Records.

Sin embargo, este no ha sido su único premio. Con su programa ha recibido galardones y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Además, le han otorgado más de 300 llaves de diferentes ciudades y se ha declarado que Barón “es el hijo adoptivo de 320 municipios de Colombia”.

Por ahora, Jorge barón, seguirá visitando los lugares más remotos de Colombia y diferentes ciudades en el exterior, donde continuará contagiando a la gente con su optimismo llevando unión y “entusiasmo” como siempre dice para todo un país.

Para el veterano lo más importante y su motivación para seguir con este proyecto, han sido sus compatriotas y las personas que lo siguen, por esto asegura que: “realmente es el público, esa gente de las distintas regiones del país, ese pueblo anónimo que asiste a cada uno de nuestros conciertos, a lugares donde nunca se ha presentado un evento de estas características, a lugares olvidados incluso por los gobiernos, pero ahí estamos con ‘El Show de Las Estrellas’, con esta cuota de alegría, con esta cuota de entretenimiento, con esta cuota de diversión, para esa gente que tanto lo necesita, porque son lugares apartados de la geografía nacional y lugares muchas veces golpeados por la violencia que ha azotado por más de 50 años a nuestro país” concluye Barón.