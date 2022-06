Los comprometedores grafitis que dejaron al frente de la casa de Shakira. ¿Qué decían?

Foto: FIFA via Getty Images

La artista colombiana Shakira y el jugador español Gerard Piqué no dejan de ser noticia, luego de que el pasado sábado 4 de junio anunciaran que, después de más de 10 años de relación sentimental, se separaban.

En aquel momento, el pronunciamiento lo hicieron a través de un comunicado de prensa redactado por la agencia de comunicaciones de Shakira, en el que, tanto ella como el futbolista, pidieron respeto tras la decisión que tomaron.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, se indicó en aquel momento, en el comunicado.

Transcurridos unos días, medios españoles aseguran que ahora Shakira ha empezado a ser acosada en su residencia en Barcelona, a tal punto que dicen que el hermano de la artista debió acudir, supuestamente, a una comisaría para denunciar que pintaron varios grafitis en las proximidades de su domicilio familiar.

Aseguran que en la tarde de este lunes, 20 de junio, la Policía de Barcelona debió acudir a la vivienda de Shakira para constatar qué estaba pasando.

De acuerdo con el medio español Telecinco, al parecer, el responsable de pintar algunos de los grafitis sería un joven de nacionalidad rusa.

“Te quiero mujer bonita”, “Vengo por ti, mi amor” o “Estoy listo para casarme contigo ahora mismo y apoyarte”, afirman que decían los grafitis.

Además de los grafitis, todo parece indicar que otra persona estaría dejando en el buzón de la vivienda varias anotaciones.

Astróloga predijo que Piqué podría ser papá nuevamente, y no con Shakira

Tras la separación, medios españoles han asegurado que detrás de la ruptura entre la artista y el futbolista estaría una mujer más joven que Shakira, con quien Piqué estaría relacionado desde hace algún tiempo.

Ahora, en medio de los rumores, Mhoni Vidente, la famosa astróloga cubana que predijo en 2021 la ruptura de Shakira y Piqué, dijo que el futbolista español, al servicio del Barcelona, sería papá de nuevo.

La astróloga dejó claro hasta la nacionalidad de la mujer. La predicción la pudieron ver sus seguidores en el canal de YouTube de El Heraldo de México, donde dijo puntualmente: “Shakira le da la separación completa a Piqué porque descubre que va a ser papá, parece que la muchacha tiene tres meses de embarazo, va a ser una niña. La joven es de 22 o 23 años, es modelo, italiana”.

Vale recordar que Shakira y Piqué se conocieron en 2010 en medio de la grabación de la canción para el Mundial de Sudáfrica. Un año después de que hicieran pública su relación sentimental, nació su primer hijo, a quien llamaron Milan (9 años) y dos años después el pequeño Sasha (7 años).

Filtran foto de Piqué con la que sería su nueva novia

Las reconocidas presentadoras Laura Fa y Lorena Vázquez (Las Mamarazzis) aseguraron recientemente que el futbolista del Barcelona fue captado este fin de semana con una mujer rubia, de la cuál no entregaron más detalles.

De acuerdo con las comunicadoras, el zaguero central asistió a un evento en Estocolmo (Suecia) para dar una conferencia sobre su experiencia como CEO de Kosmos, empresa dedicada a la implementación de proyectos deportivos.

Las periodistas, de igual manera, manifestaron que Piqué se trasladó después a una fiesta en un exclusivo sector de esa ciudad, donde fue fotografiado por Katrin Zytomierska junto a la misteriosa joven.

“Le pregunté si podría saludar a mi hijo, y él me dijo que no. Se lo volví a preguntar sorprendida, y me volvió a responder que no”, indicó inicialmente Zytomierska en el pódcast de Fa y Vázquez.

Gerard Piqué junto a una misteriosa mujer - Foto: Instagram: Zytomierska

Luego, añadió: “No fue maleducado, pero sí un tanto engreído. Supongo que fue porque es un jugador de fútbol muy importante. Yo no le conocía hasta ese momento. Después hice la fotografía para hacer el post en mi Instagram”.

La sueca aprovechó finalmente el diálogo con las reconocidas presentadoras para revelar que le tocó cerrar la cuenta debido a la cantidad de mensajes que recibió en pocos minutos luego de compartir la imagen.

“Me he visto obligada a cerrar mi perfil de Instagram, porque han empezado a seguirme un montón de españoles que no conozco, y soy una mujer de negocios importante en Suecia”, concluyó.

Cabe recordar que Laura Fa dio a conocer la semana pasada algunos detalles de la mujer con la que el futbolista le habría sido infiel a la barranquillera, quien se mudaría a Estados Unidos próximamente.

La periodista española también les contó a todos sus seguidores que en la actualidad tiene en su poder el nombre de la joven y algunas fotografías suyas. No obstante, no reveló su identidad.