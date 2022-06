El nuevo look de Shakira del que todos hablan

El pasado 17 de junio Shakira lanzó un nuevo sencillo junto a David Guetta y Black Eyed Peas titulado ‘Don’t You Worry’ que según sus seguidores promete ser un éxito mundial para esta temporada.

La artista este año ha vuelto a estar en titulares de prensa por diferentes situaciones: uno de ello, es la investigación de un tribunal que dice que Shakira supuestamente dejó de tributar en España en 2012, 2013 y 2014, a pesar de estar obligada a hacerlo.

Luego, el lanzamiento de su colaboración con Rauw Alejandro con la canción ‘Te felicito’ que es coreada por cientos de sus seguidores que le han mostrado su apoyo a través de comentarios como los siguientes:

“Literalmente Shakira es la reina del pop latino. Su talento, belleza y su amor a la música la hacen ser la mejor cantante, no nada más de Colombia, sino de todo el mundo”; “Yo sabía que esta canción iba a ser un hit mundial, no me equivoqué”; ”Shakira es increíble, es la artista femenina que actualmente tiene el video en español más visto (...), y también el video en inglés más visto donde participa una artista femenina. Ambos en el top 15 de YouTube”.

Cabe recordar, que hasta la fecha la producción musical acumula los casi 140 millones de reproducciones en la red social.

Continuando, su separación con Gerard Piqué le ha dado la vuelta al mundo. Medios de comunicación internacionales han especulado la participación del español en varias fiestas en las cuales se cree que le fue infiel a la barranquillera.

A lo anterior, se suma las especulaciones que en los últimos días hicieron las periodistas Laura Fa y Lorena Velásquez conocidas como Mamarazzis quienes trabajan para El Periódico tras presuntamente haber visto a Piqué con otra mujer a la que se refirieron como una “amiga especial”.

“Piqué y su amiga especial fueron vistos en actitud cómplice y cariñosa la madrugada del jueves en una localidad de la costa catalana”, aseguraron las comunicadoras.

De igual manera, no corroboraron sus afirmaciones con videos o imágenes, pero según ellas, sus fuentes sí habrían visto al español con otra mujer.

Sin embargo, Shakira no ha dejado de ser reconocida por su talento en diferentes eventos, uno de ellos, la Academia Ivors destacó a la colombiana por ser una de las cantantes latinas más influyentes e importantes del mundo.

La nueva canción y el nuevo look de la barranquillera

Entre tanto, la barranquillera ha mostrado una faceta que al parecer supera cada una de sus situaciones, pues así lo dejó ver en el video de ‘Don’t You Worry’, donde aparece con otro look, relacionada con otro género y artistas reconocidos como el dj David Guetta y la agrupación americana Black Eyed Peas.

Esta canción supera hasta el momento los 3 millones y medio de reproducciones.

“Hay canciones que tienen la magia de transportarte al pasado y para mí esta es una de ellas. Gracias me encanta y me llena de muchos recuerdos y nostalgia, pero pero también es una canción muy alegre”, escribió una internauta luego de escuchar el sencillo.

En el video “espacial” se le ve reservada y cautelosa, pero a su vez talentosa, pues la colombiana aparece con diferentes trajes y roles que solo confirman su don para el baile y el canto.

Cabe recordar, que no es la primera vez que Shakira hace una colaboración con los intérpretes de Pump It, pues en el año 2020, la famosa sorprendió a sus fans con Girl Like Me, una canción que supera los más de 580 millones de vistas en YouTube.