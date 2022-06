Tras separación con Shakira, Piqué estaría gastando más de 8 millones diarios en fiestas

Ya hace algunos días que todo el mundo de la farándula conoció el fin de la relación entre Shakira y Gerard Piqué, al parecer por infidelidad del futbolista del FC Barcelona. De acuerdo con los medios catalanes, el padre de Sasha y Milán estaría acostumbrado a verse con mujeres en medio de las juergas que realiza desde hace varios años en esa ciudad.

No obstante, el proceso de separación en vez de haber disminuido esta situación, tal parece que la amplió a una magnitud nunca antes vista por la prensa española. Así lo reportó un famoso paparazzi en las últimas horas.

“Sobre las fiestas de Piqué, a ver (…) Yo llevo 12 años siguiéndolo, y es muy conocido en Barcelona las fiestas que hace (…) Pero me recalcan que últimamente está desfasado, gastando muchísimo de fiesta con su compañero Riqui Puig”, dijo Jordi Martín en conversación con Socialité, un programa del famoso canal Telecinco.

Según el comunicador, Piqué “está gastándose cantidades indecentes de dinero en discotecas y restaurantes hasta altas horas de la madrugada”.

Por supuesto, el interés de María Patiño, presentadora del programa, se inclinó de una vez en conocer el monto que el futbolista estaría gastando en sus fiestas. “Varía según el día, pero por lo que me dicen, mínimo 2.000 euros cada día (más de 8 millones de pesos), de 2.000 euros para arriba, pero claro, esas cantidades para Gerard Piqué son irrisorias”, concluyó Martín.

Por su parte, la influencer Luciana Guschmer dio detalles de las situaciones que se viven dentro de las fiestas en las que Piqué participa, asegurando que es tal el “desorden” que hasta los dispositivos móviles están prohibidos, pues “había muchos jugadores que se portaban mal, que estaban ahí con modelos y que estaban casados”.

“La gente me está acribillando”

Cabe recordar que el pasado 12 de junio se conocieron también las declaraciones de la supuesta mujer, que sería la “tercera en discordia” en la relación entre Shakira y Piqué. La mujer, nombrada por la prensa como C.M. (por las iniciales de su nombre), tendría unos 22 años y oficiaría como camarera.

Sin embargo, en medio de esta “investigación” se habría encontrado un chivo expiatorio que sería la comidilla de todos los periodistas de chismes en España. La implicada es una mujer que encaja con los detalles de C.M. y que asegura está siendo “acribillada” por una situación en la que no tiene responsabilidad alguna.

“Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales. No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por una cosas que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda”, dijo la mujer en entrevista con la periodista Laura Roigé.

Luego añadió, notablemente confundida: “No entiendo por qué me han metido de por medio, supongo que porque necesitan a alguien para evadir el tema y despistar, aunque lo que me han dicho es que va a salir la verdadera chica en breve, espero que sea así y se me deje a mí en paz y pueda volver a estudiar tranquilamente, que es lo que me importa”.

Tras estas declaraciones, la prensa ya cambió su versión y dijo que las verdaderas iniciales de la mujer implicada serían C.C., y que además ya es conocida en el Camp Nou (estadio del Barcelona), pues habría asistido a varios encuentros del FC Barcelona como local.

“Esta chica, la de verdad, es una joven de Barcelona, muy fina y efectivamente conoció a Piqué en el local del que se ha hablado, y según me cuentan, habría ido a verle a más de un partido de fútbol”, añadió Socialité en una nueva información.