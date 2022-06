Video | Shakira pone a bailar salsa a Nick Jonas; ¿qué tal lo hizo?

La cantante no dudó en sacar al cantante para ver su talento con este ritmo musical.

En medio de la polémica que rodea a Shakira por la separación que está sufriendo de su expareja, el futbolista español Piqué, se estrenó el programa Dancing with my self, que se emite en la cadena estadounidense NBC.

Allí la protagonista es la cantante colombiana, que junto a Nick Jonas creó un momento único en el programa que da un jugoso premio a los mejores bailarines que pasen por el escenario.

Shakira, sin dudarlo, le pidió a Jonas mostrar su talento a la hora de bailar, a lo que el estadounidense accedió sin mediar palabra. El ritmo musical escogido fue salsa y Jonas junto a la colombiana mostró que tiene swing a la hora de moverse.

La creadora de este formato fue Shakira. En el programa, un grupo de 12 concursantes aparecerán cada semana para pelear por un premio en efectivo de 25.000 dólares y se podrá ver todos los martes en horario prime time en la TV de Estados Unidos.

Este lanzamiento y gracioso momento contrasta con lo que está viviendo la artista barranquillera en su vida personal. La cantante y Piqué han sido protagonistas de los titulares de la prensa a nivel internacional luego de que decidieran ponerle punto final a su relación tras 12 años juntos. Los rumores sobre la repartición de los bienes de la pareja, así como la custodia de los hijos, continúan. Pero, por el momento, ninguno de los dos ha confirmado qué va a pasar con la fortuna que tienen juntos y si realmente Shakira se mudará a Estados Unidos con los dos niños.

La prensa española ha publicado todo tipo de noticias relacionadas con lo que va a pasar entre las dos celebridades y las razones por las cuales se terminó la relación, lo cierto es que ellos solo han dicho que están en el proceso y que harán todo por el bienestar de sus hijos. El medio Chismes no like reveló que la pareja tuvo una reunión, convocada por la cantante colombiana, para poder establecer acuerdos clave para su separación.

De acuerdo con el medio, Shakira y Piqué acordaron que ninguno de los dos aparezca en público con otras parejas o dejarse fotografiar, por lo menos hasta que la situación mediática se calme un poco. Así mismo, acordaron que las únicas fotos que pueden salir de ellos dos juntos son las que tengan con sus hijos, nada que los muestre como una pareja. Finalmente, se estableció que ninguno de los dos se atacará con filtraciones de información a la prensa, por el bienestar de los pequeños Sasha y Milan.

Shakira, desde que comenzó su carrera, cuenta con una fortuna de alrededor de 300 millones de dólares (más de un billón de pesos colombianos). En cuanto a Gerard Piqué, posee una fortuna cercana a los 80 millones de dólares (un poco más de 302.000 millones de pesos colombianos), según informa Celebrity Net Worth.

Dicho dinero permanecería intacto para cada uno de ellos y no debería producir problemas en el proceso de separación, pues, nunca llegaron a casarse, por lo que sus fortunas individuales no entrarían en el pleito. Así mismo, tampoco habría problemas con las propiedades adquiridas por cada uno de ellos antes de comenzar su relación. Por ejemplo, Shakira cuenta con una mansión de 14 millones de dólares (52.938′984.000 de pesos colombianos), la cual intentó vender hace unos años sin éxito.