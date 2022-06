Presidente del Senado pide perdón por Roy Barreras y dice que ese comportamiento no representa al Congreso

Luego de que SEMANA diera a conocer los llamados ‘petrovideos’, que muestran desde adentro la estrategia que planeó el Pacto Histórico, entre ellos Roy Barreras, para atacar y desprestigiar tanto las campañas de Federico Gutiérrez como la de Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria en la coalición Centro Esperanza, las reacciones por parte de todas las orillas políticas no se hicieron esperar, en su mayoría, condenando la guerra sucia que se había planeado desde hace varios meses de cara a la primera vuelta presidencial.

Ante todo el escándalo que se formó alrededor de la filtración de los videos, el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, compartió un video en el que, “en nombre de todos los congresistas”, pidió disculpas por el comportamiento que tuvo Roy Barreras en la campaña del Pacto Histórico. Gómez enfatizó que este comportamiento no representa al Congreso.

— Juan Diego Gómez Jiménez (@Juandiegogj) June 10, 2022

“Pido perdón en nombre de todos los congresistas por el mal comportamiento de Roy Barreras. Así no se construye la democracia, ni mucho menos se cambia un país; ese comportamiento no representa al Congreso de la República, ni tampoco a los ciudadanos que amamos nuestra patria. No queremos más odio, no queremos más guerra sucia, no queremos polarización”, dijo en el video Juan Diego Gómez.

Además de buscar la manera de atacar las campañas de Gutiérrez y del Centro Esperanza, Roy Barreras enfatizó que el fondo de la estrategia era “jubilar a Álvaro Uribe Vélez” y acabar con el uribismo, que es realmente el gran enemigo de la campaña del candidato Gustavo Petro. Hecho que descalificó el Presidente de Senado y que catalogó de generar polarización y odio.

Según el propio Barreras, “se desarrolló otra cosa más agresiva, a propósito de la presencia tan fuerte de Uribe, el eje articulador de la derecha. El enemigo a derrotar era jubilemos a Uribe y diseñamos toda una estrategia”.

El senador dijo que él podía instalar vallas, “con lo que nos convenga”.

“Mi equipo diseñó una segunda comunicación con ‘jubilemos a Uribe’, era una cosa muy dura, con el número 6.402 y una botas colgadas en las vallas”, dice Barreras, haciendo referencia a las víctimas de los falsos positivos.

La respuesta de Antonio Sanguino

Aunque el presidente del Senado había manifestado que hablaba por todos los congresistas en su rechazo a Roy Barreras en su estrategia dentro del Pacto Histórico, el senador por el Partido Verde Antonio Sanguino salió a responderle y lo acusó de estar haciendo campaña abiertamente por el candidato Rodolfo Hernández.

El senador Sanguino ha manifestado abiertamente que apoya la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez, ya que no puede ser neutral y tampoco puede estar del mismo lado del que está el uribismo. Por lo que publicó un video en su cuenta de Twitter en la que criticó a Juan Diego Gómez, entre muchas cosas, por haber usado la cuenta en redes sociales del Senado de la República para compartir su video contra Roy Barreras.

“Senador Juan Diego Gómez, ya que está pidiendo perdón, por qué no pide por hundir Escazú, o por los senadores Mario Castaño, Eduardo Pulgar, capturados por corruptos. Ya sabemos que Rodolfo es su candidato, pero no use la presencia del Senado para esto. Respete”, escribió Antonio Sanguino en su cuenta de Twitter, donde publicó un video con su reclamo al presidente del Senado.

Senador @Juandiegogj ya que está pidiendo perdón, por qué no pide por hundir Escazú, o por los senadores Mario Castaño, Eduardo Pulgar, capturados por corruptos.



— Antonio Sanguino Senador (@AntonioSanguino) June 10, 2022

A su vez, Juan Diego Gómez decidió responder el video y el trino de Sanguino en el que se disculpó por haber compartido sus palabras de “perdón por Roy Barreras” a través de la cuenta del Senado.

“Senador Antonio Sanguino, a diferencia de usted, tengo la capacidad de reconocer errores. Aprovecho para pedir disculpas públicas por el error cometido desde la cuenta del Senado de la República al publicar el video que evidentemente fue grabado para mis cuentas personales,” respondió Gómez.

Antonio Sanguino, además, compartió fotos en redes sociales en las que se ve a Juan Diego Gómez en reuniones de campaña por el candidato Rodolfo Hernández. Esto se suma a una fuerte campaña del senador de la Alianza Verde por demostrar en sus cuentas personales que varios políticos afines con el Uribismo están en la campaña del exalcalde de Bucaramanga.