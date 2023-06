Confidenciales Proponen que los gobernadores y alcaldes de ciudades capitales trabajen sin recibir sueldo, ¿cómo funcionaría?

El candidato a la gobernación de Antioquia Mauricio Tobón anunció este miércoles que, en caso de ganar, donará su salario como gobernador para que sea usado en becas estudiantiles, pero además lanzó una propuesta controversial: que “los próximos gobernadores y alcaldes (de ciudades capitales) no reciban sueldo”.

“Ser elegido para gobernar o legislar debería ser considerado el mayor honor para quien logra que los ciudadanos depositen en él su confianza. Ese honor debería ser la mejor remuneración”, apuntó el candidato..

En ese orden de ideas, Mauricio Tobón, indicó que el gran premio, la mejor remuneración que obtendrá, será representar a todos los antioqueños.

“No busco el dinero, porque ese no es el que me mueve para ser querer ser Gobernador de Antioquia, la plata del pueblo es para el progreso del pueblo no para enriquecer a los políticos y por es ello que he decidido renunciar a mi salario, que será entregado para becas estudiantiles con las que muchos antioqueños podrán cambiar la vida de sus familias, representarnos en el mundo y llevar por todo el planeta el honor de ser antioqueño”.

Tobón, el candidato de El Parche, avanza en la recolección de firmas y a la fecha ajusta más de 100 mil verificadas y válidas para avalar su movimiento significativo de ciudadanos.

El candidato anunció hace algunos días que hará una alianza de derecha para tomar las riendas de la región. Allí lo acompañarían Juan Diego Gómez, Eugenio Prieto y Andrés Julián Rendón, también competidores por el cargo.