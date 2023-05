La ministra de Trabajo y congresistas del Pacto Histórico han dicho que con la reforma no se permitirá que ningún empleador falte a esa obligación, sin embargo, ese requisito sigue sin cumplirse por parte de la jefe de Gabinete de la Presidencia.

Incongruencia: Gobierno Petro insiste en reforma laboral para los trabajadores, pero Laura Sarabia aún no paga seguridad social de Marelbys Meza

La jefe de Gabinete de la Presidencia, Laura Sarabia, continúa sin pagarle los meses de seguridad social a su exniñera Marelbys Meza, a pesar del escándalo que se ha generado por la prueba de polígrafo que se hizo contra la exempleada en los sótanos del Palacio de Nariño y de la polémica que hubo porque Sarabia no se haya puesto al día con esos pagos.

SEMANA revisó el reporte de periodos compensados registrados en la Adres y encontró que el último pago sigue siendo el de julio de 2022 por 24 días, es decir que mientras trabajó -posteriormente- como niñera con Sarabia y su familia, no cotizó a seguridad social y eso hasta el momento sigue sin saldarse.

La reforma laboral está siendo discutida en el Congreso. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El abogado Daniel Briceño había hecho la denuncia tras el escándalo. “Esto indica que no fue afiliada al sistema de seguridad social mientras trabajaba para la jefe de Gabinete. ¿Estos son los que están en contra de la precarización laboral?”, cuestionó Briceño.

Según relató Meza a Vicky Dávila, directora de SEMANA, le quedaron debiendo unos meses de salario. “Él (Andrés, el esposo de Laura) me liquidó hasta diciembre, o sea como cuatro meses y ya esto pasó en enero. La quincena de enero no me la pagaron”, contó. Eso quiere decir que trabajó con la familia de Sarabia desde agosto de 2022.

La paradoja es que el Gobierno adelanta una reforma laboral en el Congreso que está a punto de ser discutida. Precisamente, uno de los principales argumentos ha sido reducir la precariedad laboral, darle más herramientas y beneficios a los empleados y, sobre todo, que se pague la seguridad social de todos los trabajadores sin excepción.

Desde el momento en que fue presentada la reforma laboral por parte del Gobierno, uno de las principales argumentos fue que se acabaría con la “precarización laboral”, especialmente de los repartidores de plataformas como Rappi, que, según el Gobierno, estaría incumpliendo el pago de las prestaciones.

“Como son independientes, lo que voy es a corroborar que lo son. En Colombia todo trabajador independiente tiene que llenar una Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila) y el que lo contrata tiene que suministrar la cuenta de la planilla y vemos si es verdad que se está cumpliendo. Créanme que nosotros procederemos como debe ser en términos generales”, aseguró la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sobre los trabajadores de Rappi hace unos meses.

Sin embargo, el caso de la exniñera de Sarabia ha causado poca atención por las condiciones laborales que tenía trabajando para la familia de la jefe de Gabinete de la Presidencia. Ni la ministra del Trabajo, ni otros funcionarios del Gobierno, ni los congresistas petristas, han cuestionado la falta de pagos de seguridad social a la mujer de 51 años.

Laura Sarabia, jefe de Gabinete de la Presidencia de la República. - Foto: Esteban Vega

“¿Y las plataformas cómo quedan? A las y los domiciliarios les han hecho creer que la subordinación atenta contra la flexibilidad y no es así. Este debate lo tendremos en la Comisión Séptima de la Cámara, defenderemos la cotización a la seguridad social de estas personas”, afirmó la representante María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico, ponente y defensora de la reforma laboral.

Sin embargo, sobre el caso de Meza no tuvo la misma contundencia para condenar la precarización laboral. “Lo que haya que resolver que lo resuelvan las autoridades competentes. Y si hubo abuso, a la trabajadora se le deben restablecer sus derechos”, afirmó Carrascal.

Por ahora, la reforma laboral está a la espera de ser discutida en primer debate en la Comisión Séptima de Cámara. Este miércoles estaba citada, sin embargo, posteriormente fue cancelada.

Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia. - Foto: Semana

Se espera que primero pueda ser discutida una ponencia de archivo del proyecto del representante Andrés Forero, del Centro Democrático, y, posteriormente, la propuesta alternativa del congresista Víctor Manuel Salcedo, del Partido de la U, y que contaría con el apoyo de distintos sectores.

Del otro lado, la situación en la Casa de Nariño tras las revelaciones de SEMANA es compleja. En las últimas horas miembros del CTI de la Fiscalía llegaron hasta Palacio para inspeccionar lo sucedido en el sótano en el que se le realizó la prueba de poligrafía a Meza.