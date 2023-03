Atención: Ministerio del Trabajo investigará condiciones laborales de los trabajadores de Rappi

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, al culminar un encuentro con la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, dio a conocer que se investigarán las condiciones laborales de los trabajadores vinculados a Rappi.

La semana pasada, la ministra Ramírez se reunió con los directivos de Rappi. - Foto: Ministerio de Trabajo

“Con la violencia no van a cambiar el país, lo que necesitamos es que haya diálogos responsables y llamo al CEO de Rappi para que efectivamente en una mesa técnica que tienen con el Ministerio del Trabajo continuemos dialogando. Nos hemos reunido muchas veces o acabamos esa mesa y nos vamos, como ellos quieren, a las calles. Pero una empresa que tiene un capital de más de mil millones de dólares me parece injusto que no tenga cómo darles garantías a sus trabajadoras y trabajadores”, afirmó la jefa de cartera.

La ministra indicó que se investigarán las condiciones laborales que ofrece Rappi a sus empleados. - Foto: Esteban Vega La Rotta

Sumado a ello, Ramírez indicó que una empresa que tiene un capital de mil millones de dólares, no puede afirmar que no tiene como ofrecerle garantías a sus trabajadores, siendo una injusticia.

La jefa de cartera le solicitó a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) la información necesaria para verificar si la empresa del sector de domicilios cumple con los requisitos en su condición de independientes. “Como son independientes, lo que voy es a corroborar que lo son. En Colombia todo trabajador independiente tiene que llenar una Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y el que lo contrata tiene que suministrar la cuenta de la planilla y vemos si es verdad que se está cumpliendo. Créanme que nosotros procederemos como debe ser en términos generales”, señaló la ministra, quien estuvo en el Congreso socializando los aspectos más relevantes de la reforma laboral ‘Trabajo por el Cambio’.

Simón Borrero, CEO de Rappi, habló de la reforma laboral en SEMANA

Vicky Davila entrevista Simón Borrero. - Foto: Semana

El 16 de marzo fue radicada la reforma laboral en el Congreso de la República, el documento tiene consternados a algunos empresarios. Entre ellos, está el sector de plataformas de domiciliarios, la cual sería afectada por la reforma.

Es por ello que en una entrevista con Vicky Dávila en exclusiva para SEMANA, estuvo Simón Borreo, CEO de Rappi. Conversó sobre los reparos que desde la empresa consideran se le deberían realizar al proyecto de ley y cuáles serían las consecuencias para la empresa y los domiciliarios.

De acuerdo con Borrero, “la reforma tiene dos temas peligrosos y tremendamente injustos: laboralidad forzosa y un freno a la flexibilidad de los rappitenderos al ofrecer sus servicios”. Además, explicó que la gran mayoría de los rappitenderos trabaja por horas, no lo hace en un horario fijo, ni tampoco todos los días, y con esta reforma laboral tendrían que pasar a ser un empleado formal, aunque según él, “los rappitenderos no quieren eso, quieren más protección y más bienestar”.

En ese orden de ideas, señaló que desde Rappi están dispuestos a cotizarles seguridad sociales a los domiciliarios por las horas que en verdad trabajan. Sin embargo, indicó que es lamentable que el sistema colombiano no lo permita y esté la obligación de cotizar sobre un salario mínimo entero.

“En nuestro caso, entre 80 y 85 por ciento trabaja ocasionalmente, así que la minoría está de tiempo completo y ese grupo tampoco quiere la laboralidad forzosa porque sus ingresos promedio son de 11.000 pesos por hora, frente a un salario mínimo que actualmente está en 4.800 pesos. Y aunque son personas que trabajan tiempo completo, tienen flexibilidad para decidir qué días y en qué horarios lo hacen. Esta reforma los obligaría a ganar un salario mínimo y, por ende, les entraría mucho menos dinero”, aseguró.

Es por ello que Borrero indicó que, dado el contexto actual, el cual depende de la inflación, entiende la razón de los usuarios frente a la insatisfacción con Rappi, debido a que aseguran que se ha vuelto más costoso. Sin embargo, señala que con la reforma por cada domicilio se tendrá que cobrar 18 mil pesos, generando así una restricción al servicio a una población exclusiva, la destrucción del modelo de negocio y dejando sin ingresos a las personas.

