¿Pulla de Luis Fernando Velasco a Antioquia?: “Comenzar un discurso presidencial con el cariño y odio a una región es una torpeza”

Velasco señaló que “comenzar un discurso presidencial desde ahora con el discurso del cariño y del odio a una región me parece una torpeza. La gente le da poder al ciudadano en la medida que el ciudadano, cuando tiene poder, demuestra que es capaz”.

Esas declaraciones del ministro tuvieron lugar en el encuentro de la Federación Colombiana de Municipios que se desarrolla en Cartagena, plenaria en la que crece la desazón entre los alcaldes de los municipios antioqueños porque temen que el Gobierno de Gustavo Petro haga a un lado a ese departamento porque no le respaldó de forma mayoritaria en las urnas.

“Las decisiones del señor presidente no tienen que ver con quién votó o no. El Gobierno no toma decisiones por cariños y por venganzas, sino por un programa de Gobierno que el pueblo nos votó, nos eligió y que tenemos que desarrollar”, aseveró el ministro Velasco.