El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ¿con las horas contadas en el Gobierno Petro?

Al parecer, Petro estaría molesto porque no siente que sus reformas estructurales hayan tenido un avance significativo en el Congreso durante el segundo semestre de 2023. Y, como si fuera poco, no percibe que el Congreso que inicia a legislar después del 16 de febrero esté totalmente alineado en favor de sus iniciativas. Recordemos que en el Senado, el Gobierno hoy no tiene las mayorías suficientes para la controvertida reforma a la salud.