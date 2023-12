Luis Fernando Velasco desmarca al Gobierno Petro del hundimiento del cannabis de uso adulto; dice que no era iniciativa del Ejecutivo

Después de que la plenaria archivara la iniciativa, el ministro pidió la palabra para señalar que se tomó una decisión equivocada porque Colombia debe regular el tema de la marihuana recreativa. Además, dijo que el perdedor no es el Ejecutivo porque no era una propuesta propia, sino del congresista Juan Carlos Losada.

“Acá los perdedores no son los ponentes, el perdedor no es el Gobierno porque no era una propuesta de nosotros, la perdedora es la economía. Este no era un proyecto del Gobierno, aunque lo apoyaba. La economía colombiana pierde”, dijo Velasco.