“La U ha aportado en la construcción de las reformas”: Luis Fernando Velasco habló sobre el papel de ese partido frente al Gobierno

“Sí, hay personas que mantienen su origen en el Partido Liberal, en La U, que nos han venido acompañando desde el Gobierno. Yo me he considerado toda la vida un liberal progresista y siento que mi presencia en el gabinete representa a muchos liberales progresistas”, respondió.

Pero, ¿la participación política en el Gobierno busca el trámite de las reformas?, reiteró SEMANA. “No ha sido un ejercicio transaccional, no es un ejercicio de venga, usted me vota y tome, yo le doy, no, es la conformación de un gobierno pluralista”, dijo.