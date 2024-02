¡Qué cinismo! Ahora el ELN presiona en la elección de la próxima fiscal general

El Gobierno Petro está cansado de los viajes para los ciclos de paz con el ELN. De modo que puso sobre la mesa la posibilidad de dejar definitivamente a Colombia como sede única. No obstante, los guerrilleros han dicho que hasta que la Corte Suprema no elija a la nueva fiscal no abordarán ese tema, pues quieren saber quién llegará al ente acusador. Por eso le manifestaron al Gobierno que más bien busque la manera de agilizar la elección, aunque está claro que la encargada es la Corte Suprema de Justicia. Sumado a la intromisión de organismos internacionales, ahora hasta el ELN, siendo un grupo criminal, se siente con derecho a tirar línea en la elección de la fiscal.