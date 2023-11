Recusación a los verdes en Comisión de Ética enreda reforma a la salud: debate podría alargarse hasta el jueves

No ha empezado el debate de la reforma a la salud de esta semana y la votación de ese articulado ya está en el aire de cuenta de una recusación contra los representantes de la Alianza Verde que presentó el excandidato a la Presidencia , Enrique Gómez Martínez.

Pues bien, sin que la Comisión de Ética estudie esa recusación los congresistas de ese partido no pueden votar el proyecto de ley , lo que le desbarataría las cuentas a la bancada de Gobierno para aprobar los puntos más polémicos de ese articulado, como la eliminación de las EPS.

La cuestión es que esa Comisión tiene hasta el jueves (30 de noviembre) para decidir sobre el contenido de la recusación . Si bien esa plenaria fue citada para este martes, en la agenda no está la recusación de los verdes.

Mejor dicho: el trámite contra los representantes de la Alianza Verde no se va a alcanzar a resolver antes de la plenaria de la Cámara que está citada para la 1 de la tarde de este martes que tiene como objetivo continuar el segundo debate de la reforma a la salud.

Cámara retoma debate de la reforma a la salud este martes: Pacto Histórico intenta que no se le vuelva a desbaratar el quorum

Así las cosas, los representantes verdes pueden asistir a la plenaria, más no pueden votar y no está claro cuándo podrán participar nuevamente, porque SEMANA conoció que hasta el medio día de este martes esa recusación no estaba ni en la agenda del martes, ni en la del miércoles (el 29) de la Comisión de Ética.