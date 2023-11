Juan Espinal asegura que miembros de la Alianza Verde recusados no podrían votar en reforma a la salud hasta que resuelva ese trámite

Según dijo, como miembro de la Comisión de Ética de la Cámara, no han sido remitidas las recusaciones en contra de los congresistas de la Alianza Verde, que fue interpuesta por el excandidato presidencial Enrique Gómez, por lo que considera que hasta que no se resuelva ese trámite, los parlamentarios de esa bancada no podrán participar del debate.