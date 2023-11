Enrique Gómez arremete contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo: “es igual a lo que vimos con el Fondo Nacional del Ahorro”

El encargado de interponer la denuncia fue el excandidato presidencial y líder del movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez , quien no solo arremetió contra el jefe de la cartera de salud, sino también contra las ministras de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y de Educación, Aurora Vergara.

¿Cuáles serán las implicaciones?

“La queja de ellos es que el ministro los está implicando en un delito, pero hay que creerle al ministro, lo que ratifica que la reforma a la Salud no se puede si no es a través de este tipo de conductas y, por más que no se quiera, esto está tipificado como un delito”, señaló Gómez Martínez.