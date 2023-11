Tensión entre la Alianza Verde y el Minsalud: “Se equivoca Guillermo Alfonso Jaramillo si cree que la participación en el Gobierno es moneda de cambio por votos en el Congreso”, dice el partido

Dicen que “se equivoca el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo si cree que la participación en el Gobierno es moneda de cambio por votos en el Congreso. No aceptamos su imposición ni la de nadie”.

Los Verdes, desde el comienzo del gobierno del Pacto Histórico en agosto de 2023, no se han sentido bien representados burocráticamente en la Casa de Nariño. Sin embargo, en los últimos meses, tras la más reciente crisis de la unidad nacional de Gustavo Petro, Carlos Ramón González, excodirector del partido, asumió la dirección del Dapre, uno de los cargos de mayor confianza del jefe de Estado y desde donde se direccionan todos los compromisos políticos de la administración central.

SEMANA conoció que las palabras de Guillermo Alfonso Jaramillo no le gustaron al presidente Gustavo Petro. Tampoco al Ministro del Interior, quien busca durante el mediodía de este jueves no desbaratar el quórum para el debate de la reforma a la salud que avanza en el Congreso. No es secreto que el Gobierno tiene afán de aprobar la reforma a la salud y que las afirmaciones del Ministro de Salud puede generar una crisis que, sin duda, favorecería a la oposición al presidente.