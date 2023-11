Cámara retoma debate de la reforma a la salud este martes: Pacto Histórico intenta que no se le vuelva a desbaratar el quorum

La reforma a la salud vuelve a la Cámara de Representantes de este martes, en una plenaria más en la que la bancada del Gobierno de Gustavo Petro estará buscando que no se les desbarate el quorum para poder continuar con la aprobación del proyecto de ley que quiere acabar con las EPS.

No obstante, el político Enrique Gómez, de Salvación Nacional presentó una recusación contra los representantes de la Alianza Verde por su posición sobre la reforma a la salud, por lo que la votación no podría llevarse a cabo hasta que la Comisión de Ética no resuelva ese caso. Esa Comisión se reunirá al medio día, antes de la plenaria.