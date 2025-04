Reforma a la salud del Gobierno Petro, con mal pronóstico en el Senado

La reforma a la salud fue radicada hace dos semanas en la Comisión Séptima del Senado y su pronóstico no pinta nada bien. Todo parece indicar que, si nada extraordinario ocurre, los ocho senadores que le negaron la reforma laboral a Petro también lo harán con la de salud. Al menos, así quedó en evidencia el pasado miércoles 9 de abril cuando una funcionaria del Ministerio de Salud invitó a los 14 integrantes de esa comisión a un desayuno en la oficina de la Adres, en Bogotá, para hablar sobre las capacidades técnicas de esa institución y el manejo de los recursos del sistema. Sin embargo, los congresistas de oposición y los independientes no asistieron. La respuesta a la Adres fue clara: los temas de la reforma se debatirán en el Congreso, y no en cafés.