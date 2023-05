Confidenciales Reforma laboral: se aplazó la radicación de la ponencia

Aunque se había anunciado que la radicación de la ponencia de la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes sería a las 7 a. m. de este martes 16 de mayo, a última hora se anunció que ahora será a las 2 p. m.

¿Cuáles son las razones? Oficialmente se conoció que el motivo es que habrá una última reunión de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, con todos los ponentes antes de presentar esa ponencia para que sea discutida por los congresistas. No se conocen más detalles de lo que se conversará a puerta cerrada.

Sin embargo, SEMANA conoció que uno de los ponentes, Héctor Chaparro, del Partido Liberal, se distanció de la ponencia y se molestó con la representante María Fernanda Carrascal, otra de las ponentes, porque la discusión quedó a mitad de camino.

Como ha confirmado la propia Carrascal, hay 39 artículos que ya habían sido acordados, sin embargo, hay otros 38 que faltaba por concertar y otros más sobre los que no están fijos los acuerdos. Por los tiempos que requiere el proyecto y que tiene calculado el Gobierno para que avancen, la congresista del Pacto Histórico decidió presentar la ponencia en la mañana de este martes, pero Chaparro no apoyó esa idea. Por lo tanto, uno de los propósitos de la reunión sería concertar con todas las bancadas y saber los apoyos que tendrán, para prevenir que el proyecto no vaya a tambalear en medio de la discusión.

Por ahora, los ponentes del proyecto, además de Carrascal y Chaparro, son: Camilo Londoño (Alianza Verde), Germán Gomez (Comunes) y Karen López (curul de paz).