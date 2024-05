Se alista demanda contra la ministra de Educación, Aurora Vergara, por caso de la Universidad Nacional

La ministra de Educación, Aurora Vergara, se opuso contra viento y marea a ejercer sus funciones como presidenta del Consejo Superior de la Universidad Nacional (CSU) y no firmó el acta de sesión en la que se designó a José Ismael Peña como rector. SEMANA conoció que algunos juristas tienen lista una demanda contra la funcionaria, pues consideran que prevaricó por omisión. Desde el 29 de abril, la Secretaría del CSU le envió una carta a la ministra pidiéndole que firmara el acta y confirmara si asistiría a la posesión del nuevo rector, pero ella no respondió. Por eso, el reemplazo de Dolly Montoya no tuvo otra alternativa que posesionarse en una notaría.